منظمة الصحة العالمية تحذّر إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية الأحد من أن طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة "مقلق للغاية".



وفي التفاصيل، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ"، حيث كتب أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس": "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ".



وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.



هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعداد الجيش للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.



وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 8 آلاف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.