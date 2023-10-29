انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال لأهل غزة:توجّهوا جنوبا وستأخذون غذاء أكثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم دعواته لسكان قطاع غزة لترك منازلهم والتوجه جنوبا للحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة حجم المساعدات هناك.



وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عبر منصة "إكس" سكان شمال قطاع غزة على التوجيه جنوبا إلى منطقة وادي غزة بدعوى "أنها أكثر أمنا إضافة على أنهم سيحصلون هناك على المساعدات الإنسانية من ماء وغذاء ودواء".



ولفت إلى أن "الجهود أنه سيتم توسيع الجهود الإنسانية في منطقة وادي غزة اليوم الأحد، بجهود مصرية أمريكية".



وأفادت الأمم المتحدة في وقت سابق بدخول 84 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة الـ 21 من أكتوبر الجاري، في حين أن هناك حاجة إلى 100 شاحنة على الأقل يوميا.



وشرع الجيش الإسرائيلي بدعوة سكان شمال القطاع إلى الانتقال جنوبا منذ 15 من الشهر الجاري، إلا أنه وبالرغم من هذه المطالبات تعرضت هذه المنطقة للقصف الإسرائيلي.