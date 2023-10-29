انت الأن تتابع خبر إجراءات لمنع أيّ مؤتمر صحفي لأسير يفرج عنه من المقاومة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت إدارة مستشفى ايخلوف في تل أبيب، الأحد، منح المتحدث باسم المستشفى آفي شوشان، إجازة إجبارية في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقد في المستشفى وتحدثت فيه المسنة الإسرائيلية يوخافيد ليفشيتز بعد أن أطلقت كتائب القسام سراحها لدواعي إنسانية.

وذكرت وسائل إعلام عبيريّة أنّ "المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار، استدعى مدير إدارة المستشفى روني غامزو بهذا الشأن"

من أجل "استخلاص العبر، ومنع أي مؤتمرات أو تصريحات صحفية لأي أسير سيفرج عنه لاحقًا من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة".

وكانت المسنة الإسرائيلية ليفشيتز تحدثت خلال المؤتمر الصحفي عن تعامل كتائب القسام مع الرهائن والتي وصفتها بالحسنة والإنسانية.