انت الأن تتابع خبر المجلس السياسي لليمن: الدولة الفلسطينة على كامل التراب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، إنّ "الطرف الأميركي يهدّد بعودة الحرب في اليمن، لمنع الشعب اليمني من القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني"، وأكّد المشاط أنّ موقف الجمهورية اليمنية واضح وهو إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، على كامل التراب الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدينا شيء اسمه أراضي 48 أو 67".

وكشف أنّ "هناك غرف عمليات مشتركة وجهوداً تراقب وتعمل لمواجهة أي حماقة صهيونية إذا اقتحمت برياً غزة، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وأشار إلى أنّ "ما يقوم به الشعب اليمني هو أقل واجب إيماني وديني وأخلاقي وإنساني"، مشدداً على أنّ "المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تحتم على الجميع التحرك".

وأكّد المشاط أنّ "الحرب في فلسطين أضحت حرباً على الإسلام، يتحشّد فيها الغرب والولايات المتحدة إلى جانب العدو الصهيوني"، مستهجناً في الوقت نفسه "من بقاء الموقف العربي والإسلامي دون المستوى المطلوب في هذه المواجهة والهجمة الشرسة".

وقال إنّ "معركة طوفان الأقصى انطلقت وستدمّر كل ما بنته قوى الاحتلال والإمبريالية العالمية"، مشددًا على أنه "لا يوجد في المنطقة العربية شيء اسمه إسرائيل".

وتوجّه المشاط إلى الفلسطينيين قائلاً: "الكل معكم.. الشعوب وحركات المقاومة معكم.. حتى تنهزم هذه الهجمة الشرسة"، مشيراً إلى أنّ "رفع العدو لسقوفه مجرد عنتريات فارغة".