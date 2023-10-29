انت الأن تتابع خبر فيديو لقطة واحدة لحسن نصر الله الأحد .. والتأويلات كثيرة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت عبر وسائل التّواصل، الأحد، لقطة لمدّة ثوان للأمين العام لحزب الله اللبنانيّ حسن نصر الله، وهو يمرّ أمام شعار الحزب، شاركها مدوّنون وناشطون مقرّبون من الحزب وإعلامه، لكن دونَ أن يتمّ نشرها بشكل رسميّ في قنواته الإعلاميّة.

ومنذُ اندلاع طوفان الأقصى، لم يلقِ حسن نصر الله أيّ كلمةٍ أو خطاب، فيما يعتبر مقرّبون من الحزب من المحللين والسياسيين أنّ صمته استمرار في الحرب النفسيّة التي يقوم بها على الاحتلال.

وأجتهد المدونون في تأويل اللقطة التي تمّ تداولها بشكلٍ واسع، فهل هي إشارة لبداية دخول حزب الله بشكل رسمي، أم هي استمرار في التّهديد والحرب النفسيّة، علمًا أنّ ما يقوم به حزب الله، حسب مراقبين، لا يرقى إلى مستوى المعركة، ولا يتعدى حسب مدوّنين في وسائل التواصل "رفعَ العتب".