انت الأن تتابع خبر مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن فلسطين الإثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين، وحسب برنامج المجلس، ستكون الجلسة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الأردن.

وكانت الدول العربية طلبت الجلسة لمناقشة خطورة عدوان إسرائيل واجتياحها البري لغزة يوم الجمعة، إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن في الصباح ثلاثة جلسات منفصلة بشأن الصومال وليبيا وسورية فيما يعقد 3 جلسات، منفصلة أيضًا، في المساء بشأن الصحراء وكولومبيا بالإضافة إلى فلسطين.