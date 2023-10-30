انت الان تتابع خبر استقالات في قسم إدارة الجنود الأسرى لدى المقاومة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت قناة كان العبرية، مساء الأحد، إنّ اثنين استقالا من كبار موظفي القسم الذي شكله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو مؤخرًا لإدارة ملف الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، بإدارة العميد احتياط جال هيرش.

وبحسب القناة، فقد برر رئيس جهاز "الشاباك" سابقًا يعقوب بيري ومسؤول ملف المفقودين سابقًا دافيد ميدان استقالتهما لسوء إدارة القسم، موجهين انتقادات شديدة اللهجة لنتنياهو.

وقال العضوان، بيري وميدان، إن "نتياهو اجتمع مع عدد محدود من ممثلي عائلات الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك خشية سماع انتقاداتهم".

وكانَ أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة، طالبوا السبت، في مؤتمرٍ صحفيّ بوقف العملية البريّة، وإجراء تبادل شامل بين أسراهم والأسرى الفلسطينيين.