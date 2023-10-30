انت الأن تتابع خبر انقطاع الاتصال مرة أخرى عن بعض مناطق غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شركة الاتصالات الفلسطينية جوال، إنّ شبكة الاتصال تعرضت لانقطاع في بعض المناطق، وأصدرت البيان التالي:

"أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود التوضيح أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة الحبيب، تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر.

تقوم طواقمنا بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

في الساعات الأخيرة، تعرضت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بسبب تعطل المولد الرئيسي في أحد مقاسمنا الرئيسية بمنطقة الشيخ رضوان.

توجهت طواقمنا فوراً للموقع وباشرت بالعمل على إيجاد حلول بديلة لإعادة الخدمات للمناطق المتأثرة.

هذا ونؤكد على أن طواقمنا الفنية كانت ولا زالت تعمل على مدار الساعة تحت أصعب الظروف لخدمة مشتركينا في القطاع الحبيب".