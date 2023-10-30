انت الأن تتابع خبر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين .. أبرز المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتل جنديا إسرائيليا، وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارا ضخما هز مدينة حيفا، ورجحت أن سبب الانفجار ناتج عن اسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان عن طريق البحر كانت تحاول استهداف الميناء في حيفا، لكن السلطات الإسرائيلية لم تصدر اي توضيح على الحادثة.

من ناحية ثانية، قال التلفزيون الرسمي السوري إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت موقعين للجيش في درعا جنوبي البلادن وذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت في الأيام القليلة الماضية مطاري دمشق وحلب ومواقع عسكرية بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه "إسرائيل".

كما أجبرت قوات الاحتلال عائلات في أحد المباني السكنية في مدينة جنين على إخلاء منازلها، مع انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المدينة ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال محولات كهربائية.

يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من محاور عدة برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وارتفعت حصيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها (شمالي الضفة الغربية) فجر الاثنين إلى 4 شهداء والعديد من المصابين.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال أيضا مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

على صعيد آخر، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها نفذت عملية اختراق للسياج الأمني الإسرائيلي عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود اللبنانية.

وقالت سرايا القدس إن اثنين من مقاتليها استشهدوا خلال اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية.