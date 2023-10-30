انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف محيط مستشفى السرطان الوحيد في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف الطيران الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي الوحيد من نوعه في غزة والمخصص لمرضى السرطان، بشكل متكرر الإثنين والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المبنى.

وحذر مدير عام المستشفى، صبحي سكيك من استهداف الاحتلال للمستشفى، مضيفا أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جرّاء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وأوضح أن الاحتلال لم يكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

من ناحية ثانية، أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة، وفي المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تتصدى لقوات إسرائيلية توغلت في مناطق مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي، خاصة شمالي القطاع، وتوقع خسائر في صفوفها.