الأحد .. أكبر قافلة مساعدات تدخل غزة منذ طوفان الأقصى

انت الأن تتابع خبر.. الاحد أكبر قافلة مساعدات تدخل غزة منذ طوفان الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى ان 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.



وتعتبر هذه أكبر قافلة تدخل القطاع، منذ تسليم المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية، فيما احتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.



وقبل الحصار، كانت تدخل قطاع غزة يوميا نحو 500 شاحنة محملة مساعدات وسلع أخرى.

وشدد التقرير على أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد".



الجدير بالذكر ان الاحتلال الإسرائيلي منع كل إمدادات الوقود، مع تزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على علمية طوفان الأقصى، حيث أحكم الاحتلال حصاره على غزة قاطعا المياه والكهرباء والغذاء.