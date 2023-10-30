انت الأن تتابع خبر قتلى وإصابات من قوات الاحتلال في جنين .. بيان مهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان لها، أنها أفشلت عملية الاحتلال في جنين فجر الإثنين.

وقالت انها أوقعت قتلى ومصابين من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

ويأتي البيان بعيد انتهاء عملية الاقتحام التي شهدت اشتباكات عنيفة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من محاور عدة برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخري إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الزوايدة وسط القطاع.

كما أفادت الوزارة باستشهاد 3 وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن إسرائيل قتلت ما يزيد على 3200 طفل في غزة في 3 أسابيع، مشيرة إلى أن ألف طفل آخر في عداد المفقودين.

وقالت المنظمة إن الأطفال يشكلون نسبة 40% من الذين قتلوا في غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح الأطفال في القطاع.