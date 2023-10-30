انت الأن تتابع خبر تكتيم إسرائيلي على توغل بري في غزة .. وبيان من القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مستوطنة نتيفوت في غلاف غزة برشقة صاروخية، أوقعت إصابة مباشرة في إحدى المباني.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 40 صاروخا أطلقت في الدفعة الأخيرة باتجاه نتيفوت وغلاف غزة.



ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة في غلاف غزة والنقب.

وقالت المصادر الإسرائيلية ان 3 صواريخ سقطت في بلدة نتيفوت بالنقب من نحو 30 صاروخا اطلق من غزة في الدفعة الأخيرة.

من ناحية ثانية أشار جيش الاحتلال إلى توغله داخل قطاع غزة مع تكتيم إعلامي حتى اللحظة حول هذا التوغل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة، وزعم القضاء على عشرات المسلحين في القطاع، بينما أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تتصدى لقوات إسرائيلية توغلت في مناطق مفتوحة قرب السياج الحدودي، خاصة شمالي القطاع، وتوقع خسائر في صفوفها.