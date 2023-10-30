انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة البث العبرية، الاثنين، ارتفاع عدد القتلى من جنود ومستوطنين إلى أكثر من 1538 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس نيريم بقذائف هاون.

كما أشارت في وقت سابق الإثنين، أنها قصفت مستوطنة نتيفوت في غلاف غزة برشقة صاروخية، أوقعت إصابة مباشرة في إحدى المباني.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 40 صاروخا أطلقت في الدفعة الأخيرة باتجاه نتيفوت وغلاف غزة.



ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة في غلاف غزة والنقب.

وقالت المصادر الإسرائيلية ان 3 صواريخ سقطت في بلدة نتيفوت بالنقب من نحو 30 صاروخا اطلق من غزة في الدفعة الأخيرة.

من ناحية ثانية، قالت مصادر فلسطينية إن دبابات إسرائيلية توغلت لمسافة نحو 3 كيلومترات من السياج الحدودي ووصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تشتبك مع القوات المتوغلة.

وتمكن الجيش الإسرائيلي من عزل مدينة غزة جزئيا وعزلت شمال القطاع عن جنوبه، حيث كانت المنطقة المفتوحة مسرحا لأحزمة نارية واستخدام مفرط لقنابل الفوسفور والغاز في الأيام القليلة الماضية.

ويشير هذا التطور إلى أن قوات الاحتلال تنوي توسيع مناورتها البرية سعيا لعزل غزة بالكامل.

هذا وتنتظر طواقم دفاع مدني غزة هدوء القصف في قطاع غزة للتتحرك باتجاه محيط مستشفى القدس لإنقاذ ونقل المصابين، وفقا للناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وقال بصل في تصريحات الاثنين، إنّ تأخر وصول طواقم الدفاع المدني لمناطق القصف في غزة نتيجة تعطل الطرق المؤدية لها، حيث إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف ليلة أمس منازل مأهولة بالسكان.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا حتى الآن، حيث استهدفت قوات الاحتلال بناية سكنية في منطقة تل الهوى دون سابق انذار.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جديدة على حي تل الهوا غرب مدينة غزة، واستهدف القصف الجوي أحياء أخرى بمدينة غزة وشمل مناطق متفرقة من جنوب القطاع إلى شماله.