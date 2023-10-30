إعلان من جيش الاحتلال حول التوغل البري والمقاومة ترد

انت الأن تتابع خبرإعلان من جيش الاحتلال حول التوغل البري والمقاومة ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي في إيجاز صحفي بتل أبيب، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا غلى اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.

وتوعد المتحدث بتصفية كل خلية يرسلها حزب الله اللبناني إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ.

هذا وأعلنت كتائب القسام قصفها موقع مارس العسكري بقذائف الهاون.

وقال الناطق باسم حماس في غزة، ان العدو أدخل الدبابات إلى مناطق رخوة بعد ان قصف وأحرق كل شيء فيها، مؤكدا ان قوات الاحتلال تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة.

وأشار إلى ان القسام تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة.

وقامت عناصر المقاومة باستهداف دبابات توغلت بشارع صلاح الدين.

من ناحية ثانية، دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر، الاثنين، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكتبت صحيفة هآرتس العبرية في افتتاحيتها: "يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور مرة واحدة".

وأضافت "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم، بأي ثمن".

على صعيد آخر، اعلنت الشرطة الإسرائيلية طعن شرطي في القدس وهروب المنفذ.