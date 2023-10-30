انت الأن تتابع خبر المقاومة تفضح ادعاءات الاحتلال حول التوغل البري .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه خلافا لحديث الاحتلال؛ فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وأضاف: قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأكد، انه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين عليه.

وأجبرت المقاومة القوات الاسرائيلية على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وأشار إلى ان قوات الاحتلال لا تستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام استهدافها ناقلة جند لقوات الاحتلال متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105"

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في إيجاز صحفي بتل أبيب، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.

فيما أعلنت كتائب القسام قصفها موقع مارس العسكري بقذائف الهاون.

وقال الناطق باسم حماس في غزة، ان العدو أدخل الدبابات إلى مناطق رخوة بعد ان قصف وأحرق كل شيء فيها، مؤكدا ان قوات الاحتلال تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة.

وأشار إلى ان القسام تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة.

من ناحية ثانية، قال الإعلام العبري إن صاروخا سقط على مصنع في عسقلان المحتلة، أطلقته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

هذا ودوت صفارات الانذار في مستوطنات أسدود وعسقلان وكيسوفيم وغلاف غزة.