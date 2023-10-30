انت الأن تتابع خبر المدفعية الإسرائيلية تقصف سيارة مدنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو وصول دبابات الاحتلال الإسرائيلي إلى شارع صلاح الدين في غزة.



وأشار شهود عيان إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة، وقامت بقصف سيارة مدنية فيها 3 أشخاص، ولاحقا أكدت صحة غزة هذه الواقعة بإعلانها عن استشهاد 3 مدنيين نتيجة قصف سيارتهم بقذيفة دبابة.

وقال الشهود "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".



وشارع صلاح الدين هو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، يبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب وحتى معبر إيرز في الشمال.



وسمّي طريق صلاح الدين بهذا الاسم تيمّنا بالقائد المسلم الشهير صلاح الدين الأيوبي.