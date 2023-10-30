14 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة

انت الأن تتابع خبر14 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت معبر رفح الاثنين 14 شاحنة مساعدات حسب تصريح مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليصل عدد الشاحنات التي تم دخولها اليوم وامس 47 شاحنة.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).



ويستمر تدفق الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري بشكل يومي، والتي تنوعت بين شاحنات تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية.