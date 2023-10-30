انت الأن تتابع خبر القسام تبث فيديو لأسيرات يوجهن رسالة لنتنياهو .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثّت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس فيديو لعدد من الأسرى الصهاينة يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية.

وقالت إحدى الأسيرات: إن نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل في السابع من اكتوبر وهو يتحمل المسؤولية السياسية والامنية والاخلاقية كاملة.

وطالبت نتنياهو بتبادل الاسرى مع حماس الآن مقابل إطلاق سراحهن والاسرى الاخرين.

تقدم الترجمة كاملة وهي:قالت إحدى الأسيرات في مقطع الفيديو: بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن أسيرات لدى "حماس"، منذ 23 يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وكان من المفترض عليك أن تطلق سراحنا، ووعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص، ونحن مواطنون أبرياء وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي).

وكانت أكدت كتائب القسام أن مقاتليها قصفوا بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.



واكدت انها استهدفت آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105"، كما أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105".

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف اليوم الاثنين، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع.

وأعلن معروف أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وقال معروف في بيان له: "خلافا لحديث الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأضاف: "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

في غضون ذلك، أفاد المكتب الحكومي في غزة، باستشهاد 3 أشخاص جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات الجيش الإسرائيلي بشارع صلاح الدين.

ويأتي ذلك إثر معلومات نشرتها وكالة "فرانس بريس" نقلا عن شهود عيان أن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.