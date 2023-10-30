انت الأن تتابع خبر فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق الاثنين استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، وإصابة أهدافها بشكل مباشر.



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر".



وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.



كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.



وأعلن البنتاغون يوم الخميس أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.