انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى تركيا في غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ليل الأحد/الاثنين تحطيم "مستشفى الصداقة التركي" الوحيد المخصص لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه بقصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية موّلت بناء المستشفى الذي استمر خلال أعوام 2011-2017 ويعد أكبر المشافي في فلسطين وهو بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.



وقد أسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.



بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.