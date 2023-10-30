آخر المستجدات عن معارك القسّام مع قوات الاحتلال .. تفاصيل

انت الان تتابع خبر اخر المستجدات عن معارك القسّام مع قوات الاحتلال .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام: إن مجاهدينا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105″ مع قوات العدو شمال غرب غزة.

واضافوا:إن مقاتليها قصفوا آليات إسرائيلية شمال غرب بيت لاهيا، كما تم قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

واكدت الكتائب انها استهدفت آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105"، كما أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105".

كما أكدت الكتائب أن مجاهدي القسام يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وهاجموها بقذائف "الياسين 105" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء من أسلحة القنص.

وعلى ذات الصعيد، قال القيادي في حركة حماس غازي حمد: إن كتائب القسام تتصدى بقوة لمحاولات قوات الاحتلال التقدم برا في شمال قطاع غزة.



وأضاف حمد في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، أن محاولات الاحتلال الدخول برا لقطاع غزة تدل على فشله، مؤكدا أن المقاتلين ألحقوا خسائر كبيرة بقوات الاحتلال التي تحاول التقدم برا.



وأشار إلى أن كتائب القسام نجحت في صد الاجتياح البري لقوات الاحتلال، وأن قطاع غزة سيكون مقبرة لقوات الاحتلال.



ولفت حمد إلى أن 42 في المائة من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال، وأن 1600 امرأة قتلن خلال العدوان ما يؤكد أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين بشكل أعمى.



وبيّن أن الاحتلال ارتكب حتى الآن أكثر من 880 مجزرة بحق عائلات غزة، وقصف 47 مسجدا و3 كنائس، بالإضافة إلى خروج 11 مستشفى عن العمل جراء العدوان المتواصل.



وأكد حمد أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب، مشددا على ضرورة محاسبة تل أبيب عن تلك الجرائم ومعاقبتها.

وكان نفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة سلامة معروف اليوم الاثنين، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع.

وأعلن معروف أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وقال معروف في بيان له: "خلافا لحديث الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأضاف: "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

في غضون ذلك، أفاد المكتب الحكومي في غزة، باستشهاد 3 أشخاص جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات الجيش الإسرائيلي بشارع صلاح الدين.

ويأتي ذلك إثر معلومات نشرتها وكالة "فرانس بريس" نقلا عن شهود عيان أن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.