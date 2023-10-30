انت الأن تتابع خبر دولة عربية تمنع الطائرات الإسرائيلية من عبور أجوائها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، عن قيام سلطنة عُمان بإلغاء اتفاق سابق يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجواء السلطنة؛ احتجاجاً على استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة إن "سلطنة عمان ألغت اعتباراً من (الأحد 29 أكتوبر)، إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها، بعد أقل من ثمانية أشهر من السماح لها بذلك".



وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد نددت السبت 28 أكتوبر، بالتصعيد الإسرائيلي المستمر وسياسة العقاب الجماعي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة.



واعتبرت الخارجية العمانية في بيانها، ما يمارسه جيش الاحتلال "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، تشجبها القوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.



وحذرت السلطنة من مغبة العمليات العسكرية البرّية التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها، والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم، وعلى فرص السلام والاستقرار.



بدورها، نقلت صحيفة "أثير" العُمانية عن وزير الخارجية بدر البوسعيدي، قوله: إن "حماس حركة مقاومة، وليست منظمة إرهابية"، وذلك خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأوروبيين.



ويتزامن هذا الإجراء العُماني مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المجازر الصهيونية إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 21 ألف جريح.