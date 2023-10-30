غزة تتعرض لهجوم بصواريخ تدميرية عالية

انت الأن تتابع خبرغزة تتعرض لهجوم بصواريخ تدميرية عالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض قطاع غزة لهجوم بري وجوي وبحري واسع أدى إلى دمار واسع، حيث تستخدم المقاتلات الإسرائيلية صواريخ ذات قوة تدميرية هائلة.



وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظة سقوط عدد كبير وبشكل متتالي على القطاع، سيما أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في غزة.

وادعت سلطات الاحتلال الصهيونية أن قواتها تمكنت من تحرير مجندة من مقاتلي حماس.

وافاد بيان مشترك للناطق بلسان الشاباك والناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، انه تم الليلة، إطلاق سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعد أن اختطفتها حركة حماس بتاريخ 7 /10.



واضاف البيان، "وتم إجراء الفحوصات الطبية للجندية وحالتها جيدة والتقت بعائلتها".



وتابع :سيواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك بذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح المختطفين.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال قطاع غزة.



وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين105" مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة".



وأفاد شهود عيان بغزة، أن اشتباكات عنيفة مستمرة مع قوات الجيش المتقدمة قرب الحدود غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمقاومة فجرت عبوات ناسفة وأطلقت عدة قذائف صاروخية مضادة للدروع"، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل إضاءة بكثافة في الأجواء.