انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعي تحرير مجندة .. وهذه التحليلات وتعليق حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم جيش الاحتلال في بيانٍ مشترك مع الشاباك أنه تمكن من تحرير المجندة في جيشه برتبة عالية "أوري مجيديش" خلال العملية البريّة التي نفذها ليلة الإثنين. وزعم الاحتلال أنّها بصحة جيدة بعد إجراء الفحوصات لها.

ورأى محلّلون فاعتبروا أنّ الاحتلال إمّا إنه يكذب، وأطلق هذه القصّة المختلقة بعد نشر القسام فيديو الأسيرات ظهر الإثنين ليخفف الضغط على جبهته الداخليّة، وإمّا أنّه استطاع فعلًا تحريرها وأنّها كانت عند بعض الفصائل الأخرى وليست عند القسام، حيثُ أنّ الأسرى موزعينَ بين عدة فصائل عاملة على الأرض.

أمّا حماس فعلّقت على لسا القيادي في الحركة عزت الرشق: الذي قال نؤكد أنّ مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني، ولا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته".