انت الأن تتابع خبر الكلمة كاملةً .. أبو حمزة لسكان دولة الاحتلال: حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم السرايا، أبو حمزة، في كلمةٍ مسجلة الإثنين، "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيًا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".

وقال: "يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون"، مضيفًا: "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيًا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم، ومحاولات العدو هي لإعدة الثقة في فرقة غزة التي كانت هدفًا أساسيًا لطوفان الاقصى ويذهب العدو نحو مواضيع التعبير راسمًا صورًا وهمية لمحاولات التقدم التي نعلم تمامًأ الهدف منها".

وأضاف: "نقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبًا للوقت