انت الأن تتابع خبر الاحتلال: لن نكشف تفاصيل عن تحرير المجندة .. ودليل آخر على كذبه .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إنّ عدد قتلى جنود الاحتلال ارتفع إلى 315 قتيلًا من في حين ارتفع عدد الأسرى لدى المقاومة إلى 238.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوميّ: "لن نكشف أي تفاصيل تتعلق بظروف تحرير المجندة، وقضية المخطوفين هي قضية ذات بعد دولي وهي جريمة حرب لا مثيل لها، وقلوبنا تنفطر بعد مشاهدة فيديو المحتجزات لدى القسام"

وأضاف: "نراقب مستشفى الشفاء وأوضحنا للعالم أن المسلحين يستخدمونه كمنطلق لعملياتهم" على حد ادّعائه، مشيرًا: " قواتنا توسع عملياتها البرية في قطاع غزة وتمكنت من القضاء على عشرات المسلحين، والوقود لن يدخل إلى قطاع غزة".

وأشار نشطاء إلى أنّ الاحتلال يكذب في موضوع الأسيرة، ونشروا فيديو يوضح ادعاءه بأنّ اسمها لم يكن ضمن قائمة الأسرى، كما نشر نشطاء صورة كانت قد لتدوينة كانت نشرتها الأسيرة المدعاة على فيسبوك بتاريخ 10/12 .. أي بعد 5 أيام من عملية طوفان الأقصى.