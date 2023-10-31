انت الأن تتابع خبر بيان تركي يطلب إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتم "الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة"، الاثنين، فعالياته في العاصمة التركية أنقرة، بإصدار بيان ختامي دعا فيه إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة لـ"حماية المظلومين".

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، شارك في الاجتماع الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، عبر اتصال مرئي، أكثر من 200 شخص من القيادات الدينية الإسلامية من 92 دولة حول العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن إسرائيل تواصل استهداف غزة عبر هجماتها التي تفتقر إلى كافة "الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية"، مشيرا إلى الحصار المطبق على سكان غزة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى استهداف المنشآت الدينية والصحية والتعليمية "دون تمييز على الإطلاق".

وندد البيان بارتكاب "النظام الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة من أجل تحقيق آماله الصهيونية"، منتقداً صمت الدول الغربية إزاء "الجرائم الإسرائيلية". مؤكداً أن "فلسطين وغزة أراضٍ إسلامية". ودعا إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية في القطاع وعلى الفلسطينيين عموماً.

وشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وأن دعم صمود الفلسطينيين في وجه إسرائيل "مسؤولية دينية لكل مسلم".

وطالب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك في أقرب وقت من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

كما دعا إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة من أجل "حماية المظلومين"، وفتح ممر إنساني إلى غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل الجرحى فيه إلى مشافي البلدان المجاورة.

وأشار البيان إلى أن "القدس وغزة تناديان المسلمين إلى الوحدة"، داعيا إلى تبني الدول الإسلامية موقفاً مشتركاً وحازماً والتحرك في أقرب وقت للحيلولة دون الظلم والإبادة الجماعية، وهو ما يعد مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقها.

كما دعا إلى مواصلة المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، حول العالم في ضوء "محور القانون والأخلاق".

وأعلن أرباش، عقب قراءته البيان الختامي، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع.