انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدعي أنّ حماس تحاول إنجاز صفقة أسلحة مع روسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادّعى ألون بن ديفيد المعلق العسكري للقناة 13 العبريّة، أنّ صفقة تعقدها حماس مع الكرملين لإطلاق سراح 8 أسرى روس مقابل أسلحة

ونقلت القناة 13 في موقعها: أنّ "8 رهائن يحملون الجنسية الروسية في أيدي منظمة حماس، لكن ذلك لم يمنعهم من التوجه إلى روسيا ومحاولة إبرام صفقة للأسلحة، وخاصة الأسلحة المضادة للطائرات، مقابل إطلاق سراح المختطفين، والقيادة السياسيّة منزعجة للغاية من هذا (الاحتمال) ويجرونَ محادثات حول هذه القضية مع روسيا".

وقال مراقبون إنّ الخبر يتحدث عن احتمال وافتراضات أصلًا، ومن المستبعد تمامًا أن تقوم روسيا بعقد صفقة مع حماس، كما أنّ وفد حماس التقى الخارجيّة الروسيّة وليسَ الرئاسة التركيّة، وإنّ هذه الأخبار التي ينقلها الاحتلال ما هي إلّا استمرار في تقديم الوهم لسكانه لدعم الحرب التي يقومون بها ضدَّ الفلسطينيين.