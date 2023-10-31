انت الأن تتابع خبر فيديو .. قصف بجانب المستشفيات والمقاومة تستبسل ضدّ التوغل البري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزّة يومًا جديدًا وسط استمرار المجازر والاستهدافات بحقّ المدنيين، وسط انقطاع التيار الكهربائي والماء، وبدايات التّوغل البريّ في القطاع.

وقالت كتائب القسام، في وقتٍ مبكر من الثلاثاء، إنّ "مجاهديها يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة"، وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تليجرام: "استهدفنا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105(مرفق صورة القذيفة أسفل الخبر)".

وأفادت مصادر محليّة فلسطينيّة بأنّ اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة قرب الحدود بمنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا وشرق بيت حانون شمال قطاع غزة.



في سياقٍ متصل، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إنّ "قصف الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تدمير أكثر من 50% من الوحدات السكنية، وإنّ آثار قنابل الفسفور واضحة على أجساد الشهداء والمصابين".

في حين قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، بعد تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى (الفيديو أسفل الخبر)، إنّ "محيط المستشفى تعرض للقصف 3 مرات الإثنين، وإنّ المستشفى يتعامل مع ضعف طاقته الاستيعابية كما يؤي آلاف النازحين"، كما أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ استهدافات عنيفة طالت قبل قليل محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة.