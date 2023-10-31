انت الأن تتابع خبر اتفرج لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل قيادي في حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا للمجازر الاسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقاومة، فجرت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في بلدة عارورة بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت قبل أيام أمرا بمصادرة وهدم منزل العاروري بزعم تولي صاحبه أحد المناصب القيادية الكبيرة في حركة حماس وحملته المسؤولية عن ما وصفته "بنشاطات إرهابية" استهدفت إسرائيليين وقوات أمنية وخلفت عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيمات عايدة والعزة والدهيشة في بيت لحم بالضفة.

واقتحمت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات تركزت في بلدة قباطية جنوبي جنين وقرية دير بلوط غربي سلفيت وقرية زواتا جنوبي نابلس وضاحية شويكة في طولكرم، بالإضافة إلى مدينتي الخليل ونابلس.

وعلى صعيد آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف.

وقال الهلال الأحمر في بيان على منصة إكس "قصف مدفعي وجوي متواصل على منطقة تل الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".

وأضاف أن "المبنى يهتز، والمدنيون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".

وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرض المنطقة نفسها لقصف مماثل مساء الأحد.