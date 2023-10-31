انت الأن تتابع خبر قذائف القسام تواصل دك قوات الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها استهدفت قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، بقذائف هاون.

كما دوت صفارات الإنذار صباح الثلاثاء في معبر وكيبوتس إيريز شمال قطاع غزة، وذلك بعد يومين من تنفيذ القسام عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.

وفي وقتٍ مبكر من الثلاثاء، قالت كتائب القسام، إنّ "مجاهديها يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة"، وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تليجرام: "استهدفنا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105.

وأفادت مصادر محليّة فلسطينيّة بأنّ اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة قرب الحدود بمنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا وشرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

على صعيد آخر تستمر مجازر الاحتلال بحق سكان غزة، حيث ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية، الثلاثاء، جرائم بشعة بحق العائلات في القطاع، راح ضحيتها عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء في العدوان المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي.

وأفاد مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، بارتقاء شهداء أطفال، وحدوث اصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة حجازي غرب المدينة.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.

واستشهد 13 مواطناً جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.