انت الأن تتابع خبر القواعد الأمريكية في العراق تحت ضربات المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، الثلاثاء، قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بطائرتين مسيرتين.

واكدت المقاومة إصابة أهدافها بشكل مباشر.

يذكر ان المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت الاثنين الماضي قاعدة عين الأسد برشقة صاروخية، وقالت إن أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في العراق التي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية.

كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأعلن البنتاغون، الخميس الماضي، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا.