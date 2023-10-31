شعار القمة العربية الطارئة: إسرائيل ليست فوق القانون الدولي

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رياض - احمد صلاح - سترفع القمة العربية الطارئة التي ستعقد في الرياض يوم 11 الشهر المقبل، شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولي".

وأكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن القمة العربية الطارئة، سترسل رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل لا يجب أن تبقي فوق القانون الدولي، وأن تكون هناك معايير دولية عالميه موحدة بعيدا عن سياسة "المعايير المزدوجة" و"الكيل بمكيالين" و"الرؤية العنصرية" التي تفرق بين الشعوب وبعضها.

وقال العكلوك "إن ما نتوقعه من القمة العربية الطارئة التي أتت بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستجابة عاجلة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بصفة المملكة الرئيس الحالي للقمة العربية الـ32، أن يتحمل الأشقاء العرب المسئولية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه الفترة العصبية في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، فضلا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".