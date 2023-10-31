انت الأن تتابع خبر فيديو من البر والجو .. القسام تنشر مشاهد الاشتباكات واشعال الآليات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام، مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها واشعال النيران بالآلات المستهدفة "الفيديو مرفق بالأسفل".

وعلى صعيد آخر، تتقدم الدبابات الاسرائيلية في محاور شمال غرب غزة وجنوب المدينة وسط معارك عنيفة.

واستهدفت عناصر المقاومة عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون واستهدفنا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة، ونخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، وتم تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الثلاثاء، تدمير آلية إسرائيلية شرق معبر إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".

ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة للمرة الرابعة منذ فجر الثلاثاء.

كما أعلنت القسام أنها قصفت مستوطنتي نيريم والعين الثالثة في غلاف غزة بقذائف هاون.