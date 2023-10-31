انت الأن تتابع خبر حماس: لدينا الكثير من المفاجآت لقوات لاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع التوغل البري من القوات الاإسرائيلية في غزة، والانتصارات المزعومة التي يروج لها الاحتلال إعلامياً لاخفاء اخفاقاته المتعددة، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ان من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل لكتائب القسام.

واضاف، أدخلت القوات الإسرائيلية دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء، والاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.

وتابع، بدأ الاحتلال يتحرك بريا في عدد من المحاور، وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلنها لاعتبارات خاصة لديه، والمقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.

هذا وتتقدم الدبابات الاسرائيلية في محاور شمال غرب غزة وجنوب المدينة وسط معارك عنيفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، ان آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، وتحاول فصل شمال غزة عن جنوبه.

واستهدفت عناصر المقاومة عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.

وقالت القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون واستهدفنا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة، ونخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، وتم تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.