انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يزعم أنه اعترض صاروخا أطلق من البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض طائرة مسيرة تسللت إلى إيلات، وصاروخ أرض-أرض أطلقا من منطقة البحر الأحمر.



وصباح اليوم الثلاثاء، وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وقد تم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل وصولها إلى إسرائيل".



وأفاد موقع Ynet أنه "تم إصدار تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية في كيبوتس إيلوت وإيلات والمنطقة الصناعية شيهاروت".



وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الجيش الإسرائيلي رصدت "هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه "لا يوجد تهديد ولا خطر".



وفي وقت لاحق اليوم، أفادت مصادر ميدانية أنه تم اعتراض تهديد جوي جديد قرب إيلات.



وذكر موقع Ynet أن "الانفجارات الأخيرة التي سمعت في سماء إيلات ناجمة عن اعتراضات مشتركة نفذتها قوات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة التي أحبطت هجوما جويا من اليمن".



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه على أراضي البلاد من البحر الأحمر بنجاح بواسطة نظام الدفاع سهم 3"، مبينا أنه "تم إطلاق طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي في الصباح بعد اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر واعتراض أهداف معادية تحلق في المنطقة".



وأكد أنه "تم اعتراض جميع التهديدات خارج أراضي الدولة، ولم يتم اكتشاف أي اختراق لأراضي إسرائيل".