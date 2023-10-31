انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن بدء الهجوم البري على حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة بجيش الاحتلال، الانطلاق لـ "شن هجوم على حركة حماس والمنظمات المسلحة في قطاع غزة"، وفق زعمه.



ووفق المتحدث باسم الجيش وعبر صفحته على منصة (إكس)، فإن "الهدف واحد وهو الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار"، وفق تعبيره.



وأضاف: "سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم".



وكان المتحدث باسم الداخلية بغزة، إياد البزم قال اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال أبادت مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.



وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أن قوات الاحتلال دخلت القطاع من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها موجودة بمنطقة الكرامة.



كما أشار إلى أن آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث أنها تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.