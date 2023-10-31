انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تقصف المستعمرات والدبابات والجنود الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس:إن قواتها تدك آليات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون، كما قاموا بالإجهاز على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

واوضحت ان أبطالها المقاتلين استهدفوا دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.

وأصيب مستوطن إسرائيلي في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه النقب.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها يدكّون الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون.

واضافت أنها قصفت مغتصبة "نير اسحاق" برشقة صاروخية، كما قصفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب و"غوش دان" برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

واوضحت الكتائب ان جنودها قاموا بقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وسمع صوت انفجارات كبيرة نتيجة القصف.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ان من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل لكتائب القسام.

واضاف، أدخلت القوات الإسرائيلية دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء، والاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.

وتابع، بدأ الاحتلال يتحرك بريا في عدد من المحاور، وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلنها لاعتبارات خاصة لديه، والمقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.

هذا وتتقدم الدبابات الاسرائيلية في محاور شمال غرب غزة وجنوب المدينة وسط معارك عنيفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، ان آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، وتحاول فصل شمال غزة عن جنوبه.

واستهدفت عناصر المقاومة عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.

وقالت القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون واستهدفنا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة، ونخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، وتم تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.

نشرت كتائب القسام، مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها واشعال النيران بالآلات المستهدفة "الفيديو مرفق بالأسفل".

وعلى صعيد آخر، تتقدم الدبابات الاسرائيلية في محاور شمال غرب غزة وجنوب المدينة وسط معارك عنيفة.

واستهدفت عناصر المقاومة عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون واستهدفنا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة، ونخوض معارك عنيفة في محوري جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب غزة، وتم تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الثلاثاء، تدمير آلية إسرائيلية شرق معبر إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".

ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة للمرة الرابعة منذ فجر الثلاثاء.

كما أعلنت القسام أنها قصفت مستوطنتي نيريم والعين الثالثة في غلاف غزة بقذائف هاون.