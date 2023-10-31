6 أطنان من القنابل تلقى على مخيم جباليا .. فيديو

انت الأن تتابع خبر6 أطنان من القنابل تلقى على مخيم جباليا .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد (400) مواطن في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وقال شهود عيان أن " مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي بضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.

وقالوا أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره بشكل كامل. وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت الداخلية بغزة: إن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات ووقع عدد هائل من الشهداء.



وقالت وكالة "وفا" إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، فيما شن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.وقد تم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.



من جهته، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني"، نظرا لاكتظاظ المنطقة بالسكان.



وأشار القدرة إلى أن "الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية"، حيث "لم يعد يتوفر ولا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات".



وقال المتحدث إنه لا توجد لدى الطواقم الطبية مستلزمات العلاج لأن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها، مؤكدا محاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات.