انت الان تتابع خبر خطاب مهم من أبو عبيدة الملقب بـ "الملثم" .. فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توعد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بـ "معركة طويلة" وقال إنهم مستعدون لها، داعيا الشعوب العربية إلى أن "تحتشد وتزحف" إلى حدود فلسطين.

وأكد الناطق العسكري لحماس -في كلمة مسجلة- أن "المقاومة بخير ولا تزال تتحكم في مجريات الميدان" وأنها "تعرف أين ومتى تصعد وتضرب، ومتى وكيف تضرب".

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري.



واضاف أن العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.

مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.



وأكد، أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات.



وبين، "تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ".



وأكد انه تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.



وكشف انه استخدمت القسام، طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة.

ونفى ابو عبيدة، أن يكون العدو قد وصل لأي أسير لدينا في كتائب القسام، وهذه الرواية إن حدثت تكون قد حدثت مع جهات المنفردة التي لديها أسرى للعدو، وقد قلنا في بداية المعركة يوجد عدد من المحتجزين موجودين لدى أفراد من شعبنا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد مساء اليوم الثلاثاء بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين من لواء جفعاتي أثناء الإشتباكات مع "حماس" في غزة .

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.