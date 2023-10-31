الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة مخيم جباليا

انت الأن تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة مخيم جبالياوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها مساء الثلاثاء، على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز، مشددة على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق شعب فلسطين لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ودعت الرئاسة، جماهير الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيتنا وشعبنا، داعية أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت الرئاسة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا.

وحيت الرئاسة أبناء الشعب في كل مكان الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الإسرائيلية وتحديدا في قطاع غزة الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.

هذا وقال مدير المستشفى الإندونيسي، ان العدد الأولي للشهداء والمصابين 400 في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، ولا يزال البحث عن مفقودين وعمليات انتشال من تحت الأنقاض في جباليا.