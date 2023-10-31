انت الأن تتابع خبر الاحتلال يكشف عدد الأسرى وقتلى الجنود حتى اللحظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، انه تم ابلاغ عائلات 317 من قتلى جنود الجيش، وابلاغ عائلات 240 مخطوفا والرقم يزيد باستمرار نظرا لصعوبة الحصول على المعلومات، مؤكدا انه يتم العمل من أجل إعادة المخطوفين.

وتابع، ضربتنا لمخيم جباليا كانت تستهدف قياديا كبيرا في (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وهو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب.

ودعا سكان شمال غزة إلى الاتجاه جنوبا من خلال إتاحة ممرات عبر وادي غزة.

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: أسقطنا صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة حيتس.. وعززنا قواتنا بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية في كل أنحاء إسرائيل".

وقال ان الحوثيين يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في غزة، و لديهم قدرات مدعومة من إيران ونحن قادرون على التصدي لها، ونتعاون مع الجيش الأميركي لمنع كل التهديدات التي تواجهنا، ولا تزال مواقعنا في الجبهة الشمالية تتعرض لهجمات وقمنا بالرد على مواقع حزب الله.

واعترف المتحدث العسكري مقتل جنديين من الجيش الاسرائيلي خلال محاولة السيطرة على موقع عسكري لحماس.

وقال، نتقدم في العملية البرية بشكل يخدم أهدافنا بما في ذلك القضاء على حماس، على حد تعبيره.