انت الأن تتابع خبر صواريخ المقاومة تصيب 20 إسرائيليًا بجراح بعضهم بحالة خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار إسعاف الاحتلال إلى إصابة 20 إسرائيليًا الثلاثاء بجراح بعضهم حالته خطيرة في تل أبيب واسدود بفعل الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة.

وقالت القسام، إنها قصفت تل أبيب بدفعة جديدة من الصواريخ ردا على المجازر ضد المدنيين.

كما أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت تل أبيب وعسقلان بدفعات صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

هذا وكانت القسام قد قالت في وقت سابق الثلاثاء انها قصفت مغتصبة نير اسحاق برشقة صاروخية، كما قصفت قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب وغوش دان برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

واوضحت الكتائب ان جنودها قاموا بقصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وسمع صوت انفجارات كبيرة نتيجة القصف.

على صعيد آخر، قال حزب الله: نفذنا 105 هجمات منذ 8 أكتوبر طالت منظومات استخبارات واتصالات وأنظمة تشويش و33 رادارا.