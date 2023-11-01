انت الأن تتابع خبر نصرة لغزة .. دولة لاتينية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الحكومة البوليفية قررت اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وسبق وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي، في 21 أكتوبر، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القصف الذي طال المستشفى الأهلي «المعمداني» في غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ينتهك بشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني.

كما كان قد دعا آرسي مجلس الأمن الدولي إلى منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية البوليفية، العدوان الإسرائيلي، وطالبت بحل عادل للقضية الفلسطينية حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطلب وزير الخارجية الكولومبي في 16 اكتوبر، من سفير إسرائيل في العاصمة بوغوتا مغادرة البلاد، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.