انت الأن تتابع خبر سوريا: سماع انفجارات داخل القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام سورية إلى سماع انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، ولم يتم نشر أي تفاصيل أخرى حتى هذه اللحظة.

يذكر ان المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت الاثنين استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، وإصابة أهدافها بشكل مباشر.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأعلن البنتاغون الخميس أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا.