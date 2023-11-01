انت الأن تتابع خبر الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً والاحتلال يزعم اعتراضه ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الصهيوني فجر الاربعاء أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخاً قادماً من البحر الاحمر فوق منطقة ايلات، مشيرا الى انه لم تقع اصابات أو أضرار مادية .

وتحدثت قنوات اعلامية عبر شبكة الانترنت عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن على مدينة إيلات المُحتلة وصفارات الإنذار دوت في لحظتها .

وكان المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع،أعلن عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

وقال سريع الثلاثاء: "نحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".

واضاف: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وتابع سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدا على أن "القوات المسلحة اليمنية ستستمر في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".