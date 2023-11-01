انت الأن تتابع خبر عرين الأسود : المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في بيان ناري ومفاجئ، توعدت جماعة "عرين الأسود" بأيام سوداء ستذهله في قابل الأيام، وستجعل أميركا تجثوا على رجليها تستجدي المقاومة وقف اطلاق النار .

يشار الى أن عرين الأسود هي مجموعة مقاومين فلسطينيين ظهرت في عام 2022 في مدينة نابلس، وهم مسلحون من كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) مقراً لها، وأُسست في حفل تأبين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح. وتعد من المجموعات الحديثة الناشئة في الضفة الغربية، والتي كانت نواتها سابقاً مجموعة نابلس.

وتوعدت عرين الاسود في بيانها جيش الاحتلال بمفاجآت في كل الساحات إلى غاية يوم الجمعة القادم، وقالت :"، إن الكيان يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة الجندي الصهيوني التي بناها في عقول العالم ".

وأضافت العرين أن “الكيان الصهيوني سيقف مذهولا مما ينتظره في قادم الأيام، بينما سيقف العالم كله جاثيا على ركبتيه خلال أيام يستجدي المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية أن توقف إطلاق النَّار. أما أمريكا فستجثو على ركبتيها تستجدي المقاومة في كل ساحاتها أن توقف إطلاق النار.”

ودعت مجموعة عرين الأسود، “الشعب الفلسطيني إلى عدم الإستماع للمهزوزين المهزومين المرتبط وجودهم بوجود هذا الكيان الذين يتباكون على الأطفال والنساء والشهداء”.

وأكدت العرين بأن “المقاومة بألف خير، وهي تدير المعركة منذ اليوم الأول، كلٌ حسب دوره وأوانه. مشيرا إلى أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد.. وسيُذهل العالم عندما يتبين له ذلك”.

وطمأن مجاهدو عرين الأسود أبناء “الشعب الفلسطيني أنهم سيحتفلون قريبا إبتهاجا بنصر المقاومة التام وبتبييض السجون وبفك الحصار عن قطاع غزة وبوقف الاستطيان بالضفة الغربية”.

كما شدد العرين في رسالة له لكل مسلح في الضفة الغربية يمتلك السلاح:” لا بارك الله بك ولا ببندقيتك إن لم تشتبك في هذا الوقت”.

وختم العرين بيانه قائلا:”لن يستطيع هذا العدو إحتمال ما يخطط له ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم.”