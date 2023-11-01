انت الأن تتابع خبر مجزرة جباليا تفجر غضباً عالمياً .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت مجزرة مخيم جباليا التي ارتكبتها قوات اسرائيلية أميركية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، غضباً عالمياً غير مسبوقاً، توازت فيه صرخات عالمية منادية لوقف العدوان مع صرخات آلام أطفال غزة التي قطعت أجسادهم الاسلحة الاميركية دون رحمة، ولا رادعة لضمير ادارة واشنطن في الدعوة لوقف هذا العدوان البربري اللانساني والمخالف لكل القيم الانسانية .

فقد أدانت دول عربية ومؤسسات عدة استهداف مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط مئات الشهداء والجرحى الثلاثاء.



فقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة)، بأشد العبارات "استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا التي اقترفتها قوات الاحتلال، بتدمير حي سكني كامل، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين".



وجددت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها الملحة "للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم".



كما أدانت كل من الأردن وقطر والسعودية ومصر وإيران، "بأشد العبارات" استهداف مخيم جباليا وسقوط مئات الشهداء والجرحى الثلاثاء، محملةً "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية ومطالبةً المجتمع الدولي بردعها".



وعبرت عن "شجبنا التام للاستهداف المتكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلة انتهاك القانون الدولي".



ونُظمت عدة مسيرات وفعاليات في عدد من المدن والعواصم العربية والغربية، تنديدا بتواصل "الإبادة الجماعية" التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.



فقد نظم عشرات المغاربة، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة بساحة الأمم في مدينة طنجة، ورفع المتظاهرون علم فلسطين وهتفوا بشعارات مناصرة للمقاومة الفلسطينية.



ونفذت جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في تونس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بمجزرة مخيم جباليا.



وخرجت مسيرة وسط مدينة رام الله، مساء الثلاثاء، رفضا لمجزرة مخيم جباليا، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.



وشارك آلاف الفلسطينيين في جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، بمسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وآخرها مجزرة مخيم جباليا.



وبثت حسابات على مواقع التواصل مظاهرات بمحطة ليفربول في لندن تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، وترفع شعارات لوقف القصف المتواصل على القطاع.



يأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة سقط جراءها مئات الشهداء والجرحى بعد استهداف مبنى سكني قرب المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي القطاع.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.





شارك الاف الاردنيين في مسيرة غاضبة في مدينة اربد

