انت الأن تتابع خبر وجع غزة .. ينبضُ في بوليفيا وتشيلي وكولومبيا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد أن أعلنت بوليفيا الثلاثاء قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال الصهيوني، احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ومخالفتها للقانون الدولي، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي سفيري "اسرائيل" لديهما.

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو انه :" اذا لم توقف اسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك "، في اشارة صريحة لتهديده بقطع العلاقات الدبلوماسية .

وقالت وزارة الخارجية البوليفية في بيان الثلاثاء، إن "الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)، بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة" .

وثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عالياً، قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، في "ضوء عدوانه الفاشي وجرائمه ومجازره البشعة بحق شعبنا في قطاع غزة". وجدّدت "حماس" في بيان مساء الثلاثاء، دعوتها لـ"الدول العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق، انتصاراً لقيم الإنسانية، ورفضاً لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".